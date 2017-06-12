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Хоккеисту "Питтсбурга" Малкину разбили нос во время празднования победы в Кубке Стэнли

Спорт
12 июня, 9:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Россиянина толкнул кто-то из партнеров по команде, и он ударился носом о шлем другого игрока

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгению Малкину разбили нос во время отмечания командой победы в Кубке Стэнли. Об этом сообщается на русскоязычной версии официального сайта НХЛ.

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В ночь на понедельник "Питтсбург" в гостях обыграл "Нэшвилл" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Питтсбурга", команда второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

Во время празднования кто-то из партнеров по команде толкнул российского форварда, в результате чего он ударился носом о шлем другого игрока.

"Когда все прыгали друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем, - рассказал Малкин. - Я не видел, кто это был, но мне кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все мелочи".

Малкин стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. В прошедшем плей-офф НХЛ он, набрав 28 очков, стал лучшим бомбардиром.

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