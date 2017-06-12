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Сочи примет чемпионат Европы - 2018 по фехтованию среди кадетов и юниоров

Спорт
12 июня, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Решение было принято в воскресенье на конгрессе организации в Тбилиси

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров 2018 года пройдет в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации фехтования.

Решение о месте проведения было принято в воскресенье на конгрессе организации в Тбилиси.

В 2019 году аналогичный турнир примет итальянская Фоджа, чемпионат Европы - 2018 среди взрослых пройдет в сербском Нови-Саде.

Помимо этого, на конгрессе были проведены выборы. Яцек Слупский был избран генеральным секретарем организации, Давид Сахвадзе - вице-президентом, Нуала Макгаррити - казначеем и главой медицинской комиссии, Ана Валеро- Кольянтес - главой комиссии по маркетингу, Николай Матеев - комиссии по проведению соревнований, Этьен ван Канн - юридической службы.

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