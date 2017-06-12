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"Урал" проведет несколько матчей РФПЛ на новом стадионе в апреле или мае 2018 года

Спорт
12 июня, 10:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Эти игру будут носить тестовый характер в преддверии чемпионата мира

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МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. "Урал" проведет несколько тестовых матчей на "Екатеринбург-Арене" в рамках Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в апреле или мае следующего года, эти игры будут носить тестовый характер в преддверии чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Работы по реконструкции "Екатеринбург-Арены" планируется завершить осенью текущего года.

"Да, мы проведем тестовые матчи в рамках чемпионата России, скорее всего, это будет апрель или май 2018 года. Соперники и точные даты еще неизвестны, стадион будет сдан только в декабре, поэтому информация будет позже", - сказал Иванов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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