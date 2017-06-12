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Стрелковый союз России приветствует решение МОК об изменении программы ОИ-2020

Спорт
12 июня, 11:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В российской федерации довольны, что в программе Игр-2020 сохранено 15 стрелковых упражнений

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Стрелковый союз России приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) о внесении изменений в программе летних Игр 2020 года, которое не уменьшило количество олимпийских стрелковых упражнений. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

Исполком МОК 9 июня принял решение добавить в программу Игр-2020 в Токио 16 новых дисциплин. В стрельбе было решено поменять три мужских дисциплины на аналогичное число соревнований среди смешанных команд. Количество стрелковых упражнений осталось неизменным - 15.

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"Благодаря усилиям Международной федерации стрелкового спорта нам удалось сделать МОК такое предложение, которое позволило сохранить в олимпийской программе 15 упражнений, - говорится в сообщении. - В то же время необходимо обратить внимание, что квота на участников в соревнованиях по стрельбе сокращена с 390 до 360 атлетов. Это результат определенной стагнации, следствие того, что мы упорно держались за упражнения, которые из года в год теряли количество участников соревнований, популярность и зрительский интерес".

"Новые форматы, такие как смешанные команды в разных упражнениях, необходимо продвигать и улучшать. Никто не ограничивает нас в создании иных форматов, комбинировании различных стрелковых упражнений, повышающих интерес молодежи и зрителей, мы должны стремиться к тому, чтобы к Олимпийским играм 2024 года не только сохранить 15 комплектов наград, но получить больше за счет совершенствования новых форматов и упражнений. Что касается ближайшего времени, надо очень внимательно и, быть может, по-новому подойти к системе распределения оставшихся 360 квот, эта система должна в большей степени мотивировать федерации и атлетов участвовать в соревнованиях, а также развивать стрелковый спорт в странах и на континентах. Стрелковый союз России приветствует решение исполкома МОК, которое сохранило в программе Игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио 15 стрелковых упражнений", - также говорится в сообщении.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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