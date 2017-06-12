Третьяк: хоккеист "Питтсбурга" Малкин провел один из лучших сезонов в НХЛ

Неймар назван самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football ObservatoryСпорт 12 июня, 12:41
Mail.ru Group подсветила свою штаб-квартиру в Москве цветами российского флагаОбщество 12 июня, 12:39
Один из основателей группы "Кино" снимет фильм про Виктора ЦояКультура 12 июня, 12:13
День России. Онлайн-трансляцияОбщество 12 июня, 12:00
Путин назвал "День России в мире" ярким событием в культурной жизни многих странОбщество 12 июня, 11:41
Футболисты сборной России в полном составе проводят тренировку после игры с чилийцамиСпорт 12 июня, 11:38
Третьяк: клубы КХЛ могут создать нужные условия для возвращения звезд калибра МалкинаСпорт 12 июня, 11:37
Третьяк: хоккеист "Питтсбурга" Малкин провел один из лучших сезонов в НХЛСпорт 12 июня, 11:31
Ижевск отмечает День России и День города мероприятиями, придуманными местными жителямиОбщество 12 июня, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский нападающий Евгений Малкин, который в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли, провел один из лучших сезонов в своей карьере. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В ночь на понедельник "Питтсбург" в гостях обыграл "Нэшвилл" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 2:0. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Питтсбурга", команда второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.
"За Женю, наверное, болела вся страна. Малкин представлял весь российский хоккей на таком высоком уровне, поэтому нужно его поздравить с таким достижением. Он лучший бомбардир, и этот сезон, по-моему, один из лучших в его заокеанской карьере, особенно плей-офф. Это очень здорово, мы гордимся и поздравляем его от имени всех болельщиков и от себя лично", - отметил Третьяк.
По мнению главы ФХР, на ход матча повлияла незасчитанная шайба в ворота "Питтсбурга" во втором периоде. "Очень интересная и достойная игра, жаль только, что мало голов, потому что хоккей все-таки славится голами. В финале встречались равные команды, и "Нэшвилл" в этом плей-офф очень здорово играл у себя дома, думаю, что отмена гола тоже повлияла на результат. Победа есть победа, нужно поздравить "Питтсбург", - сказал Третьяк.
Приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ получил капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. "Кросби заслужил приз, он достоин его, он лидер, который выходил на лед и вел команду за собой. Хотя я считаю, что Малкин тоже был достоин этой награды, но выбор пал на Кросби, который является капитаном и примером для своих партнеров", - резюмировал собеседник агентства.
Малкин стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. В прошедшем плей-офф НХЛ он, набрав 28 очков, стал лучшим бомбардиром.