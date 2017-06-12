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Третьяк: хоккеист "Питтсбурга" Малкин провел один из лучших сезонов в НХЛ

Спорт
12 июня, 11:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В прошедшем плей-офф НХЛ он, набрав 28 очков, стал лучшим бомбардиром

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Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский нападающий Евгений Малкин, который в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли, провел один из лучших сезонов в своей карьере. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В ночь на понедельник "Питтсбург" в гостях обыграл "Нэшвилл" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 2:0. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Питтсбурга", команда второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

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"За Женю, наверное, болела вся страна. Малкин представлял весь российский хоккей на таком высоком уровне, поэтому нужно его поздравить с таким достижением. Он лучший бомбардир, и этот сезон, по-моему, один из лучших в его заокеанской карьере, особенно плей-офф. Это очень здорово, мы гордимся и поздравляем его от имени всех болельщиков и от себя лично", - отметил Третьяк.

По мнению главы ФХР, на ход матча повлияла незасчитанная шайба в ворота "Питтсбурга" во втором периоде. "Очень интересная и достойная игра, жаль только, что мало голов, потому что хоккей все-таки славится голами. В финале встречались равные команды, и "Нэшвилл" в этом плей-офф очень здорово играл у себя дома, думаю, что отмена гола тоже повлияла на результат. Победа есть победа, нужно поздравить "Питтсбург", - сказал Третьяк.

Приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ получил капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. "Кросби заслужил приз, он достоин его, он лидер, который выходил на лед и вел команду за собой. Хотя я считаю, что Малкин тоже был достоин этой награды, но выбор пал на Кросби, который является капитаном и примером для своих партнеров", - резюмировал собеседник агентства.

Малкин стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. В прошедшем плей-офф НХЛ он, набрав 28 очков, стал лучшим бомбардиром.

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