Третьяк: клубы КХЛ могут создать нужные условия для возвращения звезд калибра Малкина

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в состоянии создать необходимые условия для возвращения звездных игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

В мае вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что клуб обсудит возможность возвращения в команду нападающего клуба НХЛ "Питтсбург" Евгения Малкина на сезон-2017/18.

"Возвращение Малкина в Россию? В свое время (Павел) Дацюк и (Илья) Ковальчук вернулись в Россию, поэтому все может быть. Для таких звезд у нас создадут условия не хуже, чем в Северной Америке, потому что наши клубы стараются, не жадничают, платят хорошую зарплату, делают хорошее дело, за что им спасибо. Но все зависит от решения самих хоккеистов, поэтому трудно предсказать что-либо", - заявил Третьяк.

Малкин является воспитанником магнитогорского клуба, в составе которого стал двукратным призером чемпионата России (2004, 2006). Вместе с "Питтсбургом" трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Также он является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России.