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Футболисты сборной России в полном составе проводят тренировку после игры с чилийцами

Спорт
12 июня, 11:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Занятие проходит в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова

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Тренировка сборной России

Тренировка сборной России

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Все игроки сборной России по футболу после товарищеского матча с командой Чили (1:1), которая прошла 9 июня, тренируются в общей группе. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

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Первая тренировка после матча с чилийцами проходит на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. Футболисты собрались в воскресенье и в тот же день провели занятие в тренажерном зале.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций во вторник российские игроки проведут очередную тренировку на стадионе им. Стрельцова, а в среду и четверг будут заниматься на "ВЭБ-Арене". Затем 15 июня команда вылетит в Санкт- Петербург на первый матч турнира с новозеландцами.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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