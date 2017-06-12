Российские стрелки Гончаров и Бацарашкина стали вторыми в миксте на этапе КМ

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российские стрелки Владимир Гончаров и Виталина Бацарашкина заняли второе место на этапе Кубка мира в Азербайджане в смешанных командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В финале российские спортсмены уступили команде из Индии со счетом 6:7. Бронзовые медали завоевали французы.

Этап Кубка мира завершится 14 июня.