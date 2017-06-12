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Кутепов: cборная России по футболу готовилась к товарищеским матчам как к официальным

Спорт
12 июня, 13:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В понедельник российские футболисты провели первую тренировку на поле после товарищеских встреч

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

© Донат Сорокин/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Для сборной России важен результат в каждом матче, поэтому команда готовилась к товарищеским встречам с венграми и чилийцами как к официальным. Об этом журналистам сообщил российский защитник Илья Кутепов.

"Мы на каждый контрольный матч готовились как на официальный, там результат не менее важен, не было никаких отступлений. Вчера была тренировка, поработали в тренажерном зале, поддержали себя в тонусе, поэтому все хорошо, а турнир все покажет", - сказал Кутепов.

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"Решение, кто будет играть, принимает тренерский штаб, но я себя чувствую хорошо, поэтому, если тренер решит выпустить, я сделаю все, что смогу. Из тех, с кем мы играли, чилийцы более приближены к соперникам на Кубке конфедераций, и мы достойно сыграли ту встречу. Тренерский штаб сделал для себя нужные заметки, поэтому у нас все впереди", - добавил защитник.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России провела два товарищеских матча - с командами Венгрии (3:0, 5 июня) и Чили (1:1, 9 июня). В понедельник российские футболисты провели первую тренировку на поле после товарищеских встреч. Со вторник по четверг сборная продолжит подготовку в Москве, а затем отправится на первый матч турнира с новозеландцами в Санкт-Петербург.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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