Газинский: сборная России еще не готовилась к матчу Кубка конфедераций с новозеландцами

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МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу еще не проводила целенаправленную подготовку к первому матчу Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Об этом журналистам сообщил российский полузащитник Юрий Газинский.
"К матчу со сборной Новой Зеландии еще не готовились. У нас будет теория и разберем соперника", - сказал он.
"Мы все тренируемся и готовимся, - продолжил футболист. - Все зависит только от нас, надо постараться максимально себя проявить, а решение, кого выпускать, останется за тренерским штабом. По матчам сделали акцент на Чили, это атакующая команда, и мы хорошо провели игру. Не совсем правильно говорить, что появилась надежда попасть в основу, когда травмировался Зобнин, я об этом не думал и хочу пожелать ему только здоровья".
В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России провела два товарищеских матча - с командами Венгрии (3:0, 5 июня) и Чили (1:1, 9 июня). В понедельник российские футболисты провели первую тренировку на поле после контрольных встреч. Во вторник, среду и четверг сборная продолжит подготовку в Москве, а затем отправится на первый матч турнира с новозеландцами в Санкт-Петербург.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.