Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газинский: сборная России еще не готовилась к матчу Кубка конфедераций с новозеландцами

Спорт
12 июня, 13:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В понедельник российские футболисты провели первую тренировку на поле после контрольных встреч

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу еще не проводила целенаправленную подготовку к первому матчу Кубка конфедераций с командой Новой Зеландии. Об этом журналистам сообщил российский полузащитник Юрий Газинский.

"К матчу со сборной Новой Зеландии еще не готовились. У нас будет теория и разберем соперника", - сказал он.

Смотрите также
Илья Кутепов

Кутепов: cборная России по футболу готовилась к товарищеским матчам как к официальным

"Мы все тренируемся и готовимся, - продолжил футболист. - Все зависит только от нас, надо постараться максимально себя проявить, а решение, кого выпускать, останется за тренерским штабом. По матчам сделали акцент на Чили, это атакующая команда, и мы хорошо провели игру. Не совсем правильно говорить, что появилась надежда попасть в основу, когда травмировался Зобнин, я об этом не думал и хочу пожелать ему только здоровья".

В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России провела два товарищеских матча - с командами Венгрии (3:0, 5 июня) и Чили (1:1, 9 июня). В понедельник российские футболисты провели первую тренировку на поле после контрольных встреч. Во вторник, среду и четверг сборная продолжит подготовку в Москве, а затем отправится на первый матч турнира с новозеландцами в Санкт-Петербург.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Анталье погибла семилетняя девочка из России
2
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
3
Пропавшего на Урале четырехлетнего ребенка ищут более 150 спасателей
4
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
5
Климкин: россияне должны предварительно информировать о намерении посетить Украину
6
Минздрав Забайкалья опубликовал предварительный список пострадавших в ДТП с паломниками
7
"КамАЗ" упал в Москву-реку на северо-западе столицы
Темы дня
Загрузка...
Реклама