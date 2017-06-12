Американский боксер Франко находится в коме после поражения нокаутом

Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на УкраинеМеждународная панорама 12 июня, 14:03
Эвандер Холифилд включен в Международный зал боксерской славыСпорт 12 июня, 14:00
Лавров не считает нужным реагировать на сообщения о возможном усилении санкций против РФПолитика 12 июня, 13:29
В Великом Новгороде День России отметили торжествами в новгородском КремлеОбщество 12 июня, 13:19
Полиция Киева проверяет высказывание Скрипки о гетто для тех, кто не знает украинскийМеждународная панорама 12 июня, 13:11
Кутепов: cборная России по футболу готовилась к товарищеским матчам как к официальнымСпорт 12 июня, 13:07
День России в Петербурге: фестиваль цветов и военные реконструкцииОбщество 12 июня, 12:50
Сибирь встречает День России национальными обычаями и танцами под дождемОбщество 12 июня, 12:44
Неймар назван самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football ObservatoryСпорт 12 июня, 12:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Американский боксер Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом от соотечественника Хосе Харо. Об этом сообщает агентство Reuters.
Поединок за звание чемпиона США по версии Североамериканской боксерской ассоциации (USBA) в весовой категории до 57,15 кг, который прошел 10 июня в Слоане (штат Айова), завершился победой Харо нокаутом в восьмом раунде. Сразу после боя Франко был доставлен в больницу, где ему была сделана операция для остановки кровоизлияния в мозг. 25-летний боксер был введен в искусственную кому.
"По словам врачей, следующие 48 часов будут иметь решающее значение в вопросе его полного выздоровления, - сказал менеджер Франко Рэй Чапарро. - Мы просим все боксерское сообщество помолиться за него".
Франко одержал 16 побед на профессиональном ринге (11 нокаутом), потерпел два поражения, еще три поединка завершил вничью. На счету Харо 14 побед (восемь нокаутом), одно поражение, одна ничья.