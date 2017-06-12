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Американский боксер Франко находится в коме после поражения нокаутом

Спорт
12 июня, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По словам врачей, следующие 48 часов будут иметь решающее значение в вопросе его полного выздоровления

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Американский боксер Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом от соотечественника Хосе Харо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Поединок за звание чемпиона США по версии Североамериканской боксерской ассоциации (USBA) в весовой категории до 57,15 кг, который прошел 10 июня в Слоане (штат Айова), завершился победой Харо нокаутом в восьмом раунде. Сразу после боя Франко был доставлен в больницу, где ему была сделана операция для остановки кровоизлияния в мозг. 25-летний боксер был введен в искусственную кому.

"По словам врачей, следующие 48 часов будут иметь решающее значение в вопросе его полного выздоровления, - сказал менеджер Франко Рэй Чапарро. - Мы просим все боксерское сообщество помолиться за него".

Франко одержал 16 побед на профессиональном ринге (11 нокаутом), потерпел два поражения, еще три поединка завершил вничью. На счету Харо 14 побед (восемь нокаутом), одно поражение, одна ничья.

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