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Легкоатлетка Клишина выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

Спорт
12 июня, 14:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В конце мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине Клишина стала четвертой с результатом 6 м 70 см

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Дарья Клишина

Дарья Клишина

© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина выступит на этапе "Бриллиантовой лиги", который пройдет 6 июля в швейцарской Лозанне. Об этом сообщил ТАСС агент спортсменки Алексей Николаев.

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"17 июня Дарья будет выступать на турнире в словацком Саморине, а 6 июля ее ожидает старт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, - заметил Николаев. - Женские прыжки в длину входят также в программу следующего, лондонского этапа "Бриллиантовой лиги", но там мы выступать не будем. В августе Клишина, естественно, примет участие в чемпионате мира. О том, какие другие турниры ждут Клишину перед главным стартом сезона, говорить пока преждевременно".

Как ранее сообщал ТАСС, 15 июня Клишина выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло. В этом летнем сезоне Мария уже дважды выходила на старт международных турниров. В конце мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине Клишина стала четвертой с результатом 6 м 70 см. 2 июня на турнире, который проходил на центральной площади австрийского Инсбрука, Клишина заняла первое место (6,48).

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили 15 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.

Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России в легкоатлетическом турнире. В Рио Клишина заняла девятое место (6,63).

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