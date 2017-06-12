Овечкин заявил, что рад победе Малкина в Кубке Стэнли

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рад тому факту, что его партнер по российской сборной Евгений Малкин в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли. Об этом он рассказал журналистам.

В ночь на понедельник "Питтсбург Пингвинз", за который выступает Малкин, одержал четвертую победу над "Нэшвиллом", что позволило ему выиграть финальную серию Кубка Стэнли. Команда, которая на пути к финалу выбила из розыгрыша "Вашингтон", второй раз подряд стала обладателем трофея.

"Я просто за него рад, - сказал Овечкин. - Поздравить пока не успел - все-таки разница во времени, да и отмечали они, наверное. Отрадно, когда русские ребята выигрывают трофей".

Овечкин после поражения от "Питтсбурга" не смог помочь сборной России на чемпионате мира, поскольку завершал сезон с травмой.

"Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем перед пропущенным чемпионатом мира. Какие-то болячки заживают быстрей, какие-то медленней. Посмотрим, как пойдет срок восстановления", - отметил он.

Малкин стал обладателем Кубка Стэнли в третий раз. В прошедшем плей-офф НХЛ он, набрав 28 очков, стал лучшим бомбардиром.