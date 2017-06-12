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Легкоатлетка Муллина не будет выступать на этапах "Бриллиантовой лиги" до ЧМ

Спорт
12 июня, 15:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В минувшее воскресенье Муллина заняла второе место на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело, сумев преодолеть планку на высоте 4 метра 65 см

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Ольга Муллина

Ольга Муллина

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) статус нейтрального спортсмена, не примет участия в этапах "Бриллиантовой лиги", которые предшествуют августовскому чемпионату мира в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Сергей Ночевный.

В минувшее воскресенье Муллина заняла второе место на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело, сумев преодолеть планку на высоте 4 метра 65 см.

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По мнению Ночевного, этот результат дает Муллиной основания ждать приглашений от организаторов этапов "Бриллиантовой лиги", которая является самым престижным коммерческим турниром сезона.

"До начала августа, когда стартует чемпионат мира, женский шест входит в программу только трех этапов "Бриллиантовой лиги", - заметил собеседник агентства. - Два ближайших пройдут на этой неделе в Осло (15 июня) и Стокгольме (18 июня). На этих турнирах состав участников уже давно сформирован. Организаторы июльского этапа "Бриллиантовой лиги" в Лондоне не ответили на нашу заявку, что можно расценивать как их отказ видеть у себя Ольгу".

"Следовательно, до начала чемпионата мира "Бриллиантовой лиги" у Муллиной не будет, - продолжил менеджер. - Но я очень надеюсь, что на главном старте сезона ей удастся попасть в первую восьмерку. Такой результат будет практически гарантировать право выступить на заключительном этапе в Брюсселе 1 сентября. Про наши шансы выступить 20 августа в Бирмингеме говорить сложно, потому что турнир пройдет в Великобритании".

Ночевный подчеркнул, что у Муллиной в период, оставшийся до чемпионата мира, будет достаточно международной соревновательной практики, но о том, в каких конкретных турнирах выступит спортсменка, говорить пока воздерживается.

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