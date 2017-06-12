Федерация: автодром в Сочи нужно адаптировать под проведение этапа Moto GP

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сочинский автодром, который ежегодно принимает этап чемпионата мира по гонкам в классе машин "Формула-1", необходимо переоборудовать под проведение самых престижных соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам - Moto GP. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.

Контракт на проведение российского этапа "Формулы-1" недавно было продлен до 2025 года.

"Когда строилась сочинская трасса под "Формулу-1", наша федерация предложила сконструировать ее таким образом, чтобы можно было проводить и соревнования по мотоциклетному спорту. Наша федерация предлагает адаптировать трассу под проведение королевских гонок Moto GP. Если и не Moto GP, то Superbike точно можно провести", - сказал Джеус.

Глава федерации считает, что несмотря на долгосрочный контракт с "Формулой-1", решать вопрос наполнения трассы соревнованиями мирового уровня надо уже сейчас.

"Взнос на право проведения мотогонок в разы меньше, а отбиваются вложения успешнее. Численность зрительской аудитории Moto GP сопоставима с той, что есть у "Формулы-1" и, возможно, даже превосходит ее. Сейчас весь вопрос - в зонах безопасности. Современные технологии позволяют позволяют сконструировать альтернативу классическим зонам", - отметил собеседник агентства.

Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам проводится с 1949 года. В настоящее время гонки проходят в трех классах: MotoGP, Moto2 и Moto3. Текущий сезон MotoGP состоит из 18 этапов, которые проходят в 15 странах мира.