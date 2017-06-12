Федерация: автодром в Сочи нужно адаптировать под проведение этапа Moto GP

Евкуров назвал провокаторами болельщиков, попытавшихся сорвать чемпионат России по борьбеСпорт 12 июня, 15:42
Несколько болельщиков попытались сорвать ход чемпионата России по вольной борьбеСпорт 12 июня, 15:19
Федерация: автодром в Сочи нужно адаптировать под проведение этапа Moto GPСпорт 12 июня, 15:18
Легкоатлетка Муллина не будет выступать на этапах "Бриллиантовой лиги" до ЧМСпорт 12 июня, 15:13
Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флагОбщество 12 июня, 15:12
Овечкин заявил, что рад победе Малкина в Кубке СтэнлиСпорт 12 июня, 15:11
Московская премьера фильма Юрия Грымова "Три сестры" состоится 5 октябряКультура 12 июня, 14:44
Легкоатлетка Клишина выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в ЛозаннеСпорт 12 июня, 14:43
Путин: Россия смогла надежно укрепить суверенитет и четко обозначить национальные интересыПолитика 12 июня, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сочинский автодром, который ежегодно принимает этап чемпионата мира по гонкам в классе машин "Формула-1", необходимо переоборудовать под проведение самых престижных соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам - Moto GP. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус.
Контракт на проведение российского этапа "Формулы-1" недавно было продлен до 2025 года.
"Когда строилась сочинская трасса под "Формулу-1", наша федерация предложила сконструировать ее таким образом, чтобы можно было проводить и соревнования по мотоциклетному спорту. Наша федерация предлагает адаптировать трассу под проведение королевских гонок Moto GP. Если и не Moto GP, то Superbike точно можно провести", - сказал Джеус.
Глава федерации считает, что несмотря на долгосрочный контракт с "Формулой-1", решать вопрос наполнения трассы соревнованиями мирового уровня надо уже сейчас.
"Взнос на право проведения мотогонок в разы меньше, а отбиваются вложения успешнее. Численность зрительской аудитории Moto GP сопоставима с той, что есть у "Формулы-1" и, возможно, даже превосходит ее. Сейчас весь вопрос - в зонах безопасности. Современные технологии позволяют позволяют сконструировать альтернативу классическим зонам", - отметил собеседник агентства.
Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам проводится с 1949 года. В настоящее время гонки проходят в трех классах: MotoGP, Moto2 и Moto3. Текущий сезон MotoGP состоит из 18 этапов, которые проходят в 15 странах мира.