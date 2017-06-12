Несколько болельщиков попытались сорвать ход чемпионата России по вольной борьбе

Евкуров назвал провокаторами болельщиков, попытавшихся сорвать чемпионат России по борьбеСпорт 12 июня, 15:42
Несколько болельщиков попытались сорвать ход чемпионата России по вольной борьбеСпорт 12 июня, 15:19
Федерация: автодром в Сочи нужно адаптировать под проведение этапа Moto GPСпорт 12 июня, 15:18
Легкоатлетка Муллина не будет выступать на этапах "Бриллиантовой лиги" до ЧМСпорт 12 июня, 15:13
Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флагОбщество 12 июня, 15:12
Овечкин заявил, что рад победе Малкина в Кубке СтэнлиСпорт 12 июня, 15:11
Московская премьера фильма Юрия Грымова "Три сестры" состоится 5 октябряКультура 12 июня, 14:44
Легкоатлетка Клишина выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в ЛозаннеСпорт 12 июня, 14:43
Путин: Россия смогла надежно укрепить суверенитет и четко обозначить национальные интересыПолитика 12 июня, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Схватки чемпионата России по вольной борьбе, стартовавшего в Назрани, были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Инцидент произошел во время схватки Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.
Действия хулиганов были быстро пресечены силами волонтеров и службы безопасности турнира.
В прошлом году чемпионат России, который состоялся в Якутске, также был омрачен скандалом. После четвертьфинальной схватки двукратного чемпиона мира Виктора Лебедева (Якутия) и Исмаила Мусукаева (Дагестан) команда Дагестана снялась с турнира в знак протеста против судейства.