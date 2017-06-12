Несколько болельщиков попытались сорвать ход чемпионата России по вольной борьбе

НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Схватки чемпионата России по вольной борьбе, стартовавшего в Назрани, были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Инцидент произошел во время схватки Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.

Действия хулиганов были быстро пресечены силами волонтеров и службы безопасности турнира.

В прошлом году чемпионат России, который состоялся в Якутске, также был омрачен скандалом. После четвертьфинальной схватки двукратного чемпиона мира Виктора Лебедева (Якутия) и Исмаила Мусукаева (Дагестан) команда Дагестана снялась с турнира в знак протеста против судейства.