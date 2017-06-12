Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Несколько болельщиков попытались сорвать ход чемпионата России по вольной борьбе

Спорт
12 июня, 15:19 UTC+3 НАЗРАНЬ корр. ТАСС, Вероника Советова

Инцидент произошел во время схватки Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Схватки чемпионата России по вольной борьбе, стартовавшего в Назрани, были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Инцидент произошел во время схватки Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.

Действия хулиганов были быстро пресечены силами волонтеров и службы безопасности турнира.

В прошлом году чемпионат России, который состоялся в Якутске, также был омрачен скандалом. После четвертьфинальной схватки двукратного чемпиона мира Виктора Лебедева (Якутия) и Исмаила Мусукаева (Дагестан) команда Дагестана снялась с турнира в знак протеста против судейства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
2
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
3
Премьер-министр Венгрии обвинил Брюссель в пособничестве террористам
4
Полиция задержала Алексея Навального
5
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
6
День России. Онлайн-трансляция
7
Климкин: россияне должны предварительно информировать о намерении посетить Украину
Темы дня
Загрузка...
Реклама