Сборная России заняла третье место на чемпионате мира по футболу среди артистов

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Сербии со счетом 4:3 в матче чемпионата мира по футболу среди артистов и стала обладателем бронзовых наград турнира.
Матч состоялся в понедельник на стадионе "Локомотив". В составе победителей голами отметились Игорь Сильченко, Иван Викулов, Максим Пешков и Павел Иванов.
Победителем турнира стала сборная Казахстана, обыгравшая в финале команду Великобритании со счетом 2:1.
Чемпионат мира по футболу среди артистов, футбольно- музыкальный фестиваль "Арт-футбол", прошел в Москве в седьмой раз. Это мероприятие является международной составляющей благотворительной акции "Под флагом добра", цель которой - оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.