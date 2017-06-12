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Сборная России заняла третье место на чемпионате мира по футболу среди артистов

Спорт
12 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В матче за бронзу российская команда победила сербов со счетом 4:3

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Сербии со счетом 4:3 в матче чемпионата мира по футболу среди артистов и стала обладателем бронзовых наград турнира.

Матч состоялся в понедельник на стадионе "Локомотив". В составе победителей голами отметились Игорь Сильченко, Иван Викулов, Максим Пешков и Павел Иванов.

Победителем турнира стала сборная Казахстана, обыгравшая в финале команду Великобритании со счетом 2:1.

Чемпионат мира по футболу среди артистов, футбольно- музыкальный фестиваль "Арт-футбол", прошел в Москве в седьмой раз. Это мероприятие является международной составляющей благотворительной акции "Под флагом добра", цель которой - оказание помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

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