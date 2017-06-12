Евкуров назвал провокаторами болельщиков, попытавшихся сорвать чемпионат России по борьбе

НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает провокаторами болельщиков, попытавшихся сорвать схватки чемпионата России по вольной борьбе, стартовавшего в Назрани. Об этом он заявил на собрании с участием руководителей команд вскоре после инцидента.

Схватки чемпионата России по вольной борьбе были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер в знак несогласия с решениями судей. Инцидент произошел во время схватки Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.

"Те, кто выскакивает на ковер во время такого турнира, настоящие провокаторы, а не болельщики", - заявил Евкуров. Он добавил, что меры по обеспечению безопасности на соревнованиях будут усилены.