Христо Стоичков презентовал Детский кубок чемпионов по футболу в Москве

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МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший футболист испанской "Барселоны" и сборной Болгарии, обладатель "Золотого мяча" Христо Стоичков презентовал в Москве Детский кубок чемпионов по футболу. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Презентация состоялась в Доме футбола. На мероприятии, помимо Стоичкова, присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в России Бойко Коцев, посол чемпионата мира 2018 года, инспектор Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом Алексей Смертин.
"Хотел бы пожелать ребятам успехов в спорте и учебе. Спорт требует самопожертвования, характера, дисциплины для достижения результата. В этом году исполняется пять лет турниру, в котором я участвую с самого основания. Я рад, что он с каждым годом становится сильнее, мы видим разные команды, игроки становятся лучше", - сказал Стоичков.
"Мы говорим не только о футболе, но и о расизме. У меня была возможность играть за многие команды, и никогда слово "расизм" не использовали, мы всегда стремились быть примером для молодых", - добавил болгарин.
Детский кубок чемпионов был учрежден в 2013 году и проводится под эгидой РФС. В этом году розыгрыш турнира приурочен к стартующему в России Кубку конфедераций, матчи отборочного всероссийского этапа проходили в четырех городах, которые примут международный турнир - Санкт- Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Во время посещения стадионов дети из 40 городов России записали приветствия на разных языках для футбольных болельщиков.
Финал всероссийского этапа будет разыгран с 12 по 15 августа в Москве. Победитель получит право сыграть в международном финале в Болгарии, который состоится с 6 по 10 сентября в Софии на стадионе футбольного клуба "Левски".