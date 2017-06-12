Стоичков: Кубок конфедераций нужен сборной России, чтобы усовершенствовать игру к ЧМ-2018

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сборная России по футболу должна на предстоящем Кубке конфедераций найти недостатки в своей игре и исправить их для выступления на чемпионате мира 2018 года. Такое мнение журналистам высказал известный в прошлом футболист испанской "Барселоны" и сборной Болгарии, обладатель "Золотого мяча" и "Золотой бутсы", посол Детского кубка чемпионов Христо Стоичков.

"Для меня этот турнир очень важен, я три раза участвовал в Кубке конфедераций. Российской команде надо просто продолжить свою дорогу к чемпионату мира, чтобы у тренера была возможность посмотреть, что можно усовершенствовать в игре команды. Этот турнир и проводится для того, чтобы посмотреть, есть ли какие-то недостатки в игре, которые можно было бы до чемпионата мира исправить", - сказал Стоичков.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Саранске, Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде - с 14 июня по 15 июля следующего года.