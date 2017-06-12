Лесун выступит только на предварительном раунде чемпионата России по пятиборью

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионат России по современному пятиборью, который состоится в конце недели, для победителя Олимпийских игр - 2016 Александра Лесуна станет очередным тренировочным мероприятием перед финалом Кубка мира. Как сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Алексей Хапланов, Лесун планирует выступить только в пятничном полуфинале, а решающий раунд соревнований он пропустит.

"В связи с тем, что совсем скоро стартует финал Кубка мира, было принято решение об участии Лесуна только в полуфинале, а в воскресенье, когда непосредственно будут разыгрываться награды, Александр выступать не будет, - сказал Хапланов. - Мы решили сделать так, чтобы не пострадала подготовка к финалу Кубка мира".

Финал Кубка мира пройдет в Вильнюсе с 22 по 25 июня. У мужчин право выступить в этом турнире, кроме Лесуна, получили Данил Калимуллин и Александр Савкин. У женщин Россию представят Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова и Екатерина Хураськина. Состав команды в смешанной эстафете будет определен позднее.