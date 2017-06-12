Дворкович: сборная России должна выйти из группы на Кубке конфедераций

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выразил надежду, что на предстоящем Кубке конфедераций российские футболисты смогут выйти из группы. Мнение он высказал журналистам после благотворительного матча на стадионе "Локомотив" в Москве.

Кубок конфедераций стартует 17 июня матчем между сборными России и Новой Зеландии.

"Прежде всего, должен быть праздник во всех четырех городах, думаю, все четыре арены готовы, посмотрим, какие будут нюансы. Все команды сильные, несмотря на то что сборная Германии привезла много резервистов. Немецкая команда в любом составе сильна. Надеюсь, что наша сборная не подведет, выступит достойно и выйдет из группы", - отметил Дворкович.

По мнению вице-премьера РФ, главным фаворитом турнира является сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе. "Понравилось, как чилийцы играли против нашей команды в товарищеском матче (игра закончилась со счетом 1:1 - прим. ТАСС), интересно будет на них посмотреть, когда нужно будет бороться за победу во что бы то ни стало. Каждая команда может преподнести сюрприз, например, мексиканцев мы давно не видели, они всегда играют красиво и технично. Ну и, конечно, приезд Роналду украсит турнир, и если он будет в оптимальной форме, то у португальцев большие шансы на победу", - отметил Дворкович.

"Планирую посетить матчи между Россией и Португалией, Чили и Германией, а также Россией и Мексикой", - заключил он.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Помимо сборной Новой Зеландии, команда России в группе А сыграет с португальцами и мексиканцами.