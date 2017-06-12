Бажина и Минибаев завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧЕ по прыжкам в воду

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россияне Надежда Бажина и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

Россияне набрали 366,10 баллов за шесть прыжков. Чемпионами стали французы Лора Марино и Маттье Россе (372,40). Украинцы Виктория Кесарь и Александр Горшковозов заняли второе место (366,55).

Российская пара второй раз подряд завоевывает медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы. В 2015 году на чемпионате в немецком городе Росток Бажина и Минибаев были первыми. Бажина является шестикратной чемпионкой Европы, Минибаев - четырехкратным чемпионом.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду завершится 18 июня.