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Бажина и Минибаев завоевали бронзу в командных соревнованиях на ЧЕ по прыжкам в воду

Спорт
12 июня, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Россияне набрали 366,10 баллов за шесть прыжков

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Российские спортсмены Надежда Бажина и Виктор Минибаев

Российские спортсмены Надежда Бажина и Виктор Минибаев

© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россияне Надежда Бажина и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

Россияне набрали 366,10 баллов за шесть прыжков. Чемпионами стали французы Лора Марино и Маттье Россе (372,40). Украинцы Виктория Кесарь и Александр Горшковозов заняли второе место (366,55).

Российская пара второй раз подряд завоевывает медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы. В 2015 году на чемпионате в немецком городе Росток Бажина и Минибаев были первыми. Бажина является шестикратной чемпионкой Европы, Минибаев - четырехкратным чемпионом.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду завершится 18 июня.

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