Глава Ингушетии Евкуров удостоен памятной награды Объединенного мира борьбы

НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров удостоен памятной награды Объединенного мира борьбы (UWW) за большой вклад в развитие спортивной борьбы в России и на международном уровне.

Евкуров получил памятный знак из рук президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в ходе церемонии открытия чемпионата России по вольной борьбе в Назрани.

"Служу великой России, любимой Ингушетии и спортивной борьбе", - сказал в своем выступлении Евкуров.

Чемпионат России в Ингушетии приурочен к празднованию 25-летия республики, а также празднованию Дня России. Турнир завершится 14 июня.