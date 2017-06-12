Глава Ингушетии Евкуров удостоен памятной награды Объединенного мира борьбы

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Глава Ингушетии Евкуров удостоен памятной награды Объединенного мира борьбыСпорт 12 июня, 18:58
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НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров удостоен памятной награды Объединенного мира борьбы (UWW) за большой вклад в развитие спортивной борьбы в России и на международном уровне.
Евкуров получил памятный знак из рук президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили в ходе церемонии открытия чемпионата России по вольной борьбе в Назрани.
"Служу великой России, любимой Ингушетии и спортивной борьбе", - сказал в своем выступлении Евкуров.
Чемпионат России в Ингушетии приурочен к празднованию 25-летия республики, а также празднованию Дня России. Турнир завершится 14 июня.