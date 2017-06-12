Чемпионы России по вольной борьбе получат по 450 тысяч рублей

НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победители чемпионата России по вольной борьбе, стартовавшего в Назрани, получат по 450 тысяч рублей призовых. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Серебряные призеры чемпионата будут удостоены денежного приза в 300 тысяч рублей, бронзовые получат по 210 тыс. Для тренеров чемпионов России также предусмотрена премия, им вручат по 210 тысяч рублей.

Соревнования проходят в восьми весовых категориях.

12 июня, в первый день соревнований, на чемпионате определятся победители в весовых категориях до 61 и 70 кг. Турнир завершится 14 июня.