Чемпионы России по вольной борьбе получат по 450 тысяч рублей

Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День РоссииОбщество 12 июня, 20:01
Триколор длиной 300 м пронесли по центральным улицам Ростова-на-Дону в День РоссииОбщество 12 июня, 19:51
Блогеры поздравили своих подписчиков с Днем России в Измайловском парке в МосквеОбщество 12 июня, 19:48
Народным гулянием, вручением паспортов и мотопробегом отметили День России в ПетрозаводскеОбщество 12 июня, 19:40
Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила ПекинСпорт 12 июня, 19:34
Parisien: "Спартак" готов заплатить €10 миллионов за футболиста "Лиона" КорнеСпорт 12 июня, 19:34
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День РоссииОбщество 12 июня, 19:12
"Матч ТВ" покажет восемь игр группового этапа Кубка конфедерацийСпорт 12 июня, 19:08
Глава Ингушетии Евкуров удостоен памятной награды Объединенного мира борьбыСпорт 12 июня, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победители чемпионата России по вольной борьбе, стартовавшего в Назрани, получат по 450 тысяч рублей призовых. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.
Серебряные призеры чемпионата будут удостоены денежного приза в 300 тысяч рублей, бронзовые получат по 210 тыс. Для тренеров чемпионов России также предусмотрена премия, им вручат по 210 тысяч рублей.
Соревнования проходят в восьми весовых категориях.
12 июня, в первый день соревнований, на чемпионате определятся победители в весовых категориях до 61 и 70 кг. Турнир завершится 14 июня.