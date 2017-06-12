Parisien: "Спартак" готов заплатить €10 миллионов за футболиста "Лиона" Корне

Парад русских войск, флешмоб и кухня старой Москвы: как в столице празднуют День РоссииОбщество 12 июня, 20:01
Триколор длиной 300 м пронесли по центральным улицам Ростова-на-Дону в День РоссииОбщество 12 июня, 19:51
Блогеры поздравили своих подписчиков с Днем России в Измайловском парке в МосквеОбщество 12 июня, 19:48
Народным гулянием, вручением паспортов и мотопробегом отметили День России в ПетрозаводскеОбщество 12 июня, 19:40
Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила ПекинСпорт 12 июня, 19:34
Parisien: "Спартак" готов заплатить €10 миллионов за футболиста "Лиона" КорнеСпорт 12 июня, 19:34
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День РоссииОбщество 12 июня, 19:12
"Матч ТВ" покажет восемь игр группового этапа Кубка конфедерацийСпорт 12 июня, 19:08
Глава Ингушетии Евкуров удостоен памятной награды Объединенного мира борьбыСпорт 12 июня, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" ведет переговоры о покупке ивуарийского нападающего французского "Лиона" Максвелла Корне. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.
По информации издания, московский клуб готов заплатить за Корне €10 миллионов. Отмечается, что французская сторона может быть заинтересована таким предложением российской команды. Срок контракта 20-летнего нападающего с "Лионом" истекает в 2021 году.
При этом, как сообщает другое французское издание L'Equipe, Корне не хочет переезжать в Россию и собирается продолжить карьеру в "Лионе".
В прошедшем сезоне Корне провел 51 матч в составе "Лиона" во всех турнирах и забил 10 мячей, отдав три голевые передачи. За сборную Кот-д'Ивуара он провел два матча.