Parisien: "Спартак" готов заплатить €10 миллионов за футболиста "Лиона" Корне

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" ведет переговоры о покупке ивуарийского нападающего французского "Лиона" Максвелла Корне. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

По информации издания, московский клуб готов заплатить за Корне €10 миллионов. Отмечается, что французская сторона может быть заинтересована таким предложением российской команды. Срок контракта 20-летнего нападающего с "Лионом" истекает в 2021 году.

При этом, как сообщает другое французское издание L'Equipe, Корне не хочет переезжать в Россию и собирается продолжить карьеру в "Лионе".

В прошедшем сезоне Корне провел 51 матч в составе "Лиона" во всех турнирах и забил 10 мячей, отдав три голевые передачи. За сборную Кот-д'Ивуара он провел два матча.