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Сборная Белоруссии по футболу обыграла команду Новой Зеландии в товарищеском матче

Спорт
12 июня, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Новозеландцы провели последнюю встречу в рамках подготовки к Кубку конфедераций, в матче открытия турнира они сыграют со сборной России

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по футболу со счетом 1:0 одержала победу над командой Новой Зеландии в товарищеском матче. Встреча прошла в Минске.

Единственный гол на 47-й минуте забил белорусский защитник Денис Поляков.

Сборная Белоруссии следующий матч проведет 31 августа на выезде против команды Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

Новозеландцы провели последний матч перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Новой Зеландии сыграет в группе A с командами России, Португалии и Мексики. 17 июня новозеландцы встретятся в матче открытия Кубка конфедераций с российской сборной.

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