Сборная Белоруссии по футболу обыграла команду Новой Зеландии в товарищеском матче

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по футболу со счетом 1:0 одержала победу над командой Новой Зеландии в товарищеском матче. Встреча прошла в Минске.

Единственный гол на 47-й минуте забил белорусский защитник Денис Поляков.

Сборная Белоруссии следующий матч проведет 31 августа на выезде против команды Люксембурга в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

Новозеландцы провели последний матч перед Кубком конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Новой Зеландии сыграет в группе A с командами России, Португалии и Мексики. 17 июня новозеландцы встретятся в матче открытия Кубка конфедераций с российской сборной.