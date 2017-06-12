Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крамник проиграл Ароняну на шахматном супертурнире в Ставангере

Спорт
12 июня, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Другой российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Крамник

Владимир Крамник

© Oli Scarff/Getty Images

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник уступил армянину Левону Ароняну в партии шестого тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.

Другой российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд обыграл американца Фабиано Каруану. Партии Магнус Карлсен (Норвегия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Аниш Гири (Нидерланды) - Уэсли Со (США) завершились вничью.

В турнирной таблице Аронян набрал 4 очка и сравнялся по этому показателю с Накамурой. Далее идут Крамник, Карякин, Со и Гири (по 3 очка), Каруана, Вашье-Лаграв, Карлсен и Ананд (по 2,5).

Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: лидер группы "Любэ" экстренно госпитализирован в Туле
2
Упоминание Крыма как территории РФ газетой DM вызвало дискуссию ее читателей
3
СМИ: прокуратура Анкары установила, что Андрея Карлова убили по приказу FETO
4
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
5
Журнал Forbes назвал рэпера Diddy самой высокооплачиваемой знаменитостью
6
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
7
День России. Онлайн-трансляция
Темы дня
Загрузка...
Реклама