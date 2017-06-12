Крамник проиграл Ароняну на шахматном супертурнире в Ставангере

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник уступил армянину Левону Ароняну в партии шестого тура шахматного супертурнира, который проходит в норвежском Ставангере.
Другой российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд обыграл американца Фабиано Каруану. Партии Магнус Карлсен (Норвегия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Аниш Гири (Нидерланды) - Уэсли Со (США) завершились вничью.
В турнирной таблице Аронян набрал 4 очка и сравнялся по этому показателю с Накамурой. Далее идут Крамник, Карякин, Со и Гири (по 3 очка), Каруана, Вашье-Лаграв, Карлсен и Ананд (по 2,5).
Все участники супертурнира в Ставангере, кроме Карякина и Гири, входят в десятку сильнейших мирового рейтинга. Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс. Супертурнир проходит в один круг и завершится 16 июня.