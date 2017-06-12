Футболист Макеев объявил об уходе из "Спартака"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Евгений Макеев объявил, что покидает команду. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Благодарю футбольный клуб "Спартак" и болельщиков за 10 лет, проведенные вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда. Спасибо", - написал 27-летний защитник.

Макеев выступал за "Спартак" с 2007 года, за это время он провел в составе первой команды 201 матч во всех турнирах и забил четыре мяча.