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Футболист Макеев объявил об уходе из "Спартака"

Спорт
12 июня, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Защитник поблагодарил болельщиков в Instagram

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Материал из 1 страницы
Евгений Макеев (слева)

Евгений Макеев (слева)

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Евгений Макеев объявил, что покидает команду. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Благодарю футбольный клуб "Спартак" и болельщиков за 10 лет, проведенные вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда. Спасибо", - написал 27-летний защитник.

Макеев выступал за "Спартак" с 2007 года, за это время он провел в составе первой команды 201 матч во всех турнирах и забил четыре мяча.

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