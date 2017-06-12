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СМИ: "Зенит" готов заплатить €25 млн за футболиста "Ромы" Паредеса

Спорт
12 июня, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Петербургский клуб предлагает аргентинскому полузащитнику зарплату €3 млн в год

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Леандро Паредес

Леандро Паредес

© EPA/ANGELO CARCONI

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" хочет приобрести аргентинского полузащитника итальянской "Ромы" Леандро Паредеса и готов заплатить за него €25 млн. Об этом сообщает итальянский портал Ilsussidiario.net.

Отмечается, что санкт-петербургский клуб готов предложить 22-летнему футболисту контракт с зарплатой в €3 млн в год. Действующее соглашение аргентинца с "Ромой" истекает в 2019 году, его зарплата составляет €1 млн в год.

Прошлым летом итальянские СМИ также сообщали об интересе "Зенита" к полузащитнику, тогда говорилось, что российский клуб готов заплатить €15 миллионов.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Италии, в которых отметился тремя голами.

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