Российский киберспортсмен отобрался на чемпионат мира по игре FIFA

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Киберфутболист ЦСКА Андрей Гурьев под никнеймом Timon занял первое место в квалификации европейского региона и выступит на чемпионате мира по FIFA - Interactive World Cup. Об этом Гурьев сообщил на своей странице "Вконтакте".

"Первый из России за 7 лет, кто едет на FIWC. Не буду думать даже успех это или нет, просто буду делать, что умею. Спасибо вам, честно, что остаетесь со мной. Я ощущаю вашу поддержку на каждом турнире", - написал Гурьев.

Финальная часть турнира пройдет в августе в Лондоне.