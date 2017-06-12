Российский киберспортсмен отобрался на чемпионат мира по игре FIFA

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Киберфутболист ЦСКА Андрей Гурьев под никнеймом Timon занял первое место в квалификации европейского региона и выступит на чемпионате мира по FIFA - Interactive World Cup. Об этом Гурьев сообщил на своей странице "Вконтакте".
"Первый из России за 7 лет, кто едет на FIWC. Не буду думать даже успех это или нет, просто буду делать, что умею. Спасибо вам, честно, что остаетесь со мной. Я ощущаю вашу поддержку на каждом турнире", - написал Гурьев.
Финальная часть турнира пройдет в августе в Лондоне.