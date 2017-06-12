Бывший игрок НБА Подкользин признан самым высоким человеком России

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Центровой БК "Сахалин" и бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас" Павел Подкользин признан самым высоким человеком России. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов России.
Рост 32-летнего баскетболиста составляет 2,26 м, ему был вручен подтверждающий сертификат.
Подкользин является воспитанником новосибирского баскетбола. В 2004 году он был задрафтован клубом НБА "Юта" и сразу же обменян в "Даллас". Там игрок провел два сезона, за которые сыграл в шести матчах. В 2006 году Подкользин вернулся в Россию в подмосковный клуб "Химки".
В составе клуба "Новосибирск" Подкользин стал чемпионом российской Суперлиги и обладателем Кубка России в сезоне-2014/15. С 2016 года Подкользин выступает в первом дивизионе российской Суперлиги и Кубке России за клуб из Южно-Сахалинска.