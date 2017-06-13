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Тяжелоатлетку из Норвегии дисквалифицировали на два года за мельдоний

Спорт
13 июня, 4:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Рут Касирье выигрывала серебро чемпионатов Европы в 2007 и 2009 годах в весовых категориях до 58 и до 63 кг соответственно

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Рут Касирье на Играх в Пекине

Рут Касирье на Играх в Пекине

© EPA/RUNGROJ YONGRIT

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Антидонтидопинговый комитет Норвегии принял решение дисквалифицировать тяжелоатлетку Рут Касирье на два года за употребление мельдония. Об этом сообщает норвежский портал ABC Nyheter.

Допинг-проба была взята во внесоревновательный период 25 января 2015 года. Сообщается, что концентрация мельдония в пробе спортсменки составила 1,3 мкг/мл. По словам Касирье, она умышленно не принимала запрещенный препарат, а он попал в ее организм в результате экстренного лечения от малярии в Уганде в конце 2015 года. Спортсменка, которой 10 июня исполнилось 35 лет, является уроженкой Уганды, в Норвегию она переехала в 1998 году.

Штангистка была временно отстранена от участия в соревнованиях в апреле 2016 года. Дисквалификация спортсменки завершится 21 июля 2018 года.

Касирье была знаменосцем сборной Норвегии на Олимпиаде-2008 в Пекине. Она выигрывала серебро чемпионатов Европы в 2007 и 2009 годах в весовых категориях до 58 и до 63 кг соответственно.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее ВАДА опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре ВАДА опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором также значится мельдоний.

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