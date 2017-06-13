Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Австралия претендует на проведение ЧМ по футболу среди женщин в 2023 году

Спорт
13 июня, 5:30 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

По словам премьер-министра страны Малколма Тернбулла, проведение в Австралии турнира окажет благоприятное влияние на экономику, туристическую индустрию и развитие женского спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралия будет претендовать на проведение финального турнира чемпионата мира по футболу среди женщин в 2023 году. Об этом объявил премьер-министр страны Малколм Тернбулл, подчеркнув, что федеральное правительство окажет "полную поддержку" австралийской заявке и национальной футбольной федерации.

"В этом турнире примут участие 24 команды, ожидается, что следить за его ходом будут около 700 миллионов болельщиков во всем мире, - сообщил глава правительства. - Его проведение в Австралии окажет благоприятное влияние не только на экономику и туристическую индустрию, но и на развитие женского спорта".

Австралийские футболистки принимали участие в шести мировых первенствах и трижды доходили до стадии четвертьфинала. "Будет очень хорошо, если наши "Матильды" (прозвище австралийских футболисток - прим. ТАСС) поведут борьбу за звание чемпионок мира у себя дома", - заявил премьер-министр.

Официально прием заявок на проведение чемпионата мира 2023 года еще не открыт. Помимо Австралии, желание провести турнир в 2023 году высказали Колумбия, Новая Зеландия, Таиланд, Республика Корея и Япония.

Действующим чемпионом мира является команда США, выигравшая свой третий титул на турнире в Канаде в 2015 году. Чемпионат мира 2019 года состоится во Франции с 1 по 30 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
2
Число жертв ДТП в Забайкалье возросло до 14 человек
3
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
4
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
5
МВД возбудило дело по факту ДТП с пятью погибшими под Тулой
6
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
7
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
Темы дня
Загрузка...
Реклама