Австралия претендует на проведение ЧМ по футболу среди женщин в 2023 году

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СИДНЕЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Австралия будет претендовать на проведение финального турнира чемпионата мира по футболу среди женщин в 2023 году. Об этом объявил премьер-министр страны Малколм Тернбулл, подчеркнув, что федеральное правительство окажет "полную поддержку" австралийской заявке и национальной футбольной федерации.
"В этом турнире примут участие 24 команды, ожидается, что следить за его ходом будут около 700 миллионов болельщиков во всем мире, - сообщил глава правительства. - Его проведение в Австралии окажет благоприятное влияние не только на экономику и туристическую индустрию, но и на развитие женского спорта".
Австралийские футболистки принимали участие в шести мировых первенствах и трижды доходили до стадии четвертьфинала. "Будет очень хорошо, если наши "Матильды" (прозвище австралийских футболисток - прим. ТАСС) поведут борьбу за звание чемпионок мира у себя дома", - заявил премьер-министр.
Официально прием заявок на проведение чемпионата мира 2023 года еще не открыт. Помимо Австралии, желание провести турнир в 2023 году высказали Колумбия, Новая Зеландия, Таиланд, Республика Корея и Япония.
Действующим чемпионом мира является команда США, выигравшая свой третий титул на турнире в Канаде в 2015 году. Чемпионат мира 2019 года состоится во Франции с 1 по 30 июня.