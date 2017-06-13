ТВ-аудитория шестого матча финала Кубка Стэнли составила 9,5 млн человек

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Средняя телеаудитория плей-офф Кубка Стэнли увеличилась на 11 процентов по сравнению с прошлым годом, ТВ-аудитория решающего 6-го матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) составила 9,5 млн человек. Об этом сообщает телекомпания NBC.

В ночь на понедельник "Питтсбург" в пятый раз в истории стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв в гостях в шестом матче финальной серии у "Нэшвилла" со счетом 2:0 (счет в серии - 4-2).

В отчете телекомпании, которая транслировала игры плей-офф на четырех каналах (NBC, NBCSN, CNBC, USA Network), отмечается, что в среднем шесть игр финала посмотрело 4,7 млн зрителей в США. Это лучшие показатели телеаудитории для финала Кубка Стэнли без участия команды из "большой шестерки" ("Бостон", "Детройт", "Чикаго", "Монреаль", "Торонто", "Нью-Йорк Рейнджерс").

Каждую из 84 игр плей-офф НХЛ сезона-2016/17 смотрело в среднем 1,387 млн человек, данный показатель на 11% превышает прошлогодний (1,253 млн человек в 2016 году). Аудитория финальной серии увеличилась на 19 процентов по сравнению с 2016 годом.

За решающим шестым матчем финальной серии в среднем наблюдало 7,1 млн зрителей, а пик показателя составил 9,5 млн человек, который был зафиксирован в конце третьего периода матча, за 95 секунд до конца которого хоккеисты "Питтсбурга" открыли счет и обеспечили себе победу в матче и серии.

Телекомпания отмечает, что прирост аудитории связан с участием сразу пяти клубов из Канады в плей-офф, два из которых вышли во второй раунд, а "Оттава" уступила лишь в финале конференции.