Форвард "Голден Стэйт" Дюрант признан самым ценным игроком финала НБА

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Форвард клуба "Голден Стйэт" Кевин Дюрант признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2016/17.

В ночь на вторник "Голден Стэйт" на своем паркете обыграл "Кливленд" со счетом 129:120 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал чемпионом лиги сезона-2016/17. Счет в серии - 4-1.

Дюрант набрал в этом матче 39 очков, совершил 7 подборов и сделал 5 передач. В среднем в пяти играх финальной серии Дюрант набирал 35,2 очка. Чемпионский титул стал первым в карьере баскетболиста.

MVP pic.twitter.com/d7tLqu4dzQ — GoldenStateWarriors (@warriors) 13 июня 2017 г.