Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Форвард "Голден Стэйт" Дюрант признан самым ценным игроком финала НБА

Спорт
13 июня, 7:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В среднем в пяти матчах финальной серии Кевин Дюрант набирал 35,2 очка за игру

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кевин Дюрант

Кевин Дюрант

© EPA/JOHN G. MABANGLO

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Форвард клуба "Голден Стйэт" Кевин Дюрант признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2016/17.

В ночь на вторник "Голден Стэйт" на своем паркете обыграл "Кливленд" со счетом 129:120 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал чемпионом лиги сезона-2016/17. Счет в серии - 4-1.

Дюрант набрал в этом матче 39 очков, совершил 7 подборов и сделал 5 передач. В среднем в пяти играх финальной серии Дюрант набирал 35,2 очка. Чемпионский титул стал первым в карьере баскетболиста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Андрей Букин в сцене из спектакля "Кармен"
10
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Букин отмечает 60-летний юбилей
18
Российские футболисты сыграли вничью с чилийцами в товарищеском матче
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
2
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
3
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
4
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
5
Навальный получил 30 суток административного ареста за нарушение организации митинга
6
В Сенате США договорились о новых санкциях в отношении России
7
Путин: США попали в ловушку из-за увлечения идеей своей исключительности
Темы дня
Загрузка...
Реклама