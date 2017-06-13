Форвард "Голден Стэйт" Дюрант признан самым ценным игроком финала НБА

Дасаев: "Спартак" хочет построить победную команду-династиюСпорт 13 июня, 8:19
Хабаровские ученые пройдут на катерах маршрутом Пржевальского по УссуриНаука 13 июня, 7:44
Форвард "Голден Стэйт" Дюрант признан самым ценным игроком финала НБАСпорт 13 июня, 7:09
"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" и стал пятикратным чемпионом НБАСпорт 13 июня, 6:53
Правительство выделило 314 млн руб. на реализацию проекта по охране БайкалаОбщество 13 июня, 6:24
Бесплатная доставка: ученые выяснили, откуда появляется лес на островах АрктикиВ стране 13 июня, 6:03
ТВ-аудитория шестого матча финала Кубка Стэнли составила 9,5 млн человекСпорт 13 июня, 5:57
"Ъ": МВД и Минтранс не поддержали введение преимуществ для мотоциклистовОбщество 13 июня, 5:38
Путин: США попали в ловушку из-за увлечения идеей своей исключительностиПолитика 13 июня, 4:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Форвард клуба "Голден Стйэт" Кевин Дюрант признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2016/17.
В ночь на вторник "Голден Стэйт" на своем паркете обыграл "Кливленд" со счетом 129:120 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал чемпионом лиги сезона-2016/17. Счет в серии - 4-1.
Дюрант набрал в этом матче 39 очков, совершил 7 подборов и сделал 5 передач. В среднем в пяти играх финальной серии Дюрант набирал 35,2 очка. Чемпионский титул стал первым в карьере баскетболиста.
MVP pic.twitter.com/d7tLqu4dzQ— GoldenStateWarriors (@warriors) 13 июня 2017 г.