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Дасаев: "Спартак" хочет построить победную команду-династию

Спорт
13 июня, 8:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

По словам ветерана красно-белых, уровень чемпионата России заметно вырос по сравнению с 90-ми годами

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Ринат Дасаев

Ринат Дасаев

© Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский футбольный клуб "Спартак" не хочет останавливаться на достигнутом в прошлом сезоне чемпионата России успехе. Об этом в интервью ТАСС рассказал ветеран красно-белых Ринат Дасаев, который работает тренером вратарей во второй команде "Спартака".

В прошедшем сезоне "Спартак" выиграл чемпионат России впервые за 16 лет. "У меня эйфория, я очень рад, - признался Дасаев. - Тем более не были чемпионами 16 лет, очень доволен работать в этом клубе, тем более в чемпионском статусе. Благодарен руководству, тренерскому штабу и многим людям из клуба, которые положили не мало своих сил, чтобы команда добилась этого успеха".

На вопрос, есть ли у него ощущение, что команда может продолжить победную традицию и в следующем сезоне, собеседник ТАСС ответил: "Есть, конечно. Мы все к этому и стремимся, это не должно заканчиваться одним годом, хотим продолжить династию. Возможна ли гегемония? Постоянно быть ничего не может, и, пожалуйста, не сравнивайте сегодняшнее время и 90-е годы".

"В 90-х, можно сказать, команд-то не было, кроме "Спартака", некоторые были, грубо говоря, из села. В любом случае, надо играть и становиться чемпионами, но сейчас уровень вырос - ЦСКА, "Зенит" просто так чемпионства отдавать не будут. Мы должны быть настроены. Очень хочу новой победы, тем более на это есть предпосылки", - добавил он.

Дасаев выступал за "Спартак" с 1978 по 1988 год, дважды становился с командой победителем чемпионата (1979, 1987), неоднократно признавался лучшим вратарем страны. В структуре красно-белых как тренер он работает с 2013 года.

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