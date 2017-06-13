ФСБР намерена создать борцовскую систему FAN-ID по примеру футбольной

НАЗРАНЬ, 13 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) намерена создать собственную систему паспортов болельщика (FAN-ID) по примеру той, которая введена на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили после инцидента, произошедшего в Назрани во время чемпионата России по вольной борьбе.

В понедельник схватки чемпионата были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей. Это произошло во время схватки Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.

"Думаю, пора воспользоваться опытом наших коллег из футбола и создать собственную систему, чтобы такого больше не повторялось, - заявил Мамиашвили. - Мы займемся этим в кратчайшие сроки".

Мамиашвили рассчитывает на то, что в оставшиеся дни чемпионата в Назрани подобные эпизоды не повторятся. "Рассчитываю, что оставшиеся дни чемпионата пройдут в самой теплой обстановке. Но, к сожалению, есть такая категория людей, которая ставит для себя задачу не поболеть, не поддержать, не разделить радость с братскими народами, у них другие задачи", - отметил глава ФСБР.

Паспорт болельщика является именным и оформляется бесплатно. FAN ID - обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, который необходимо получить после покупки билета на матчи. Создание документа направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Благодаря автоматизированной системе на турниры не могут попасть лица, входящие в черный список за нарушение порядков на спортивные мероприятия.