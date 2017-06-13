Южнокорейский биатлонист Лапшин пропустит 4-6 месяцев из-за травмы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Биатлонист Тимофей Лапшин, принявший гражданство Южной Кореи, получил травму и пропустит от четырех до шести месяцев. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Лапшин травмировал ногу 1 мая во время поездки к родителям домой в Красноярск. Биатлонист получил повреждение, играя в футбол. У него был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки. Спортсмену была сделана операция, в данный момент он проходит процесс реабилитации.

Всем привет. Я немного потерялся, но это связано с очень неприятным обстоятельством. 1 мая, когда был дома у родителей, решил очередной раз поиграть в футбол, в игре оступился и был очень громкий двойной хруст, я сначала подумал, что это просто сустав вышел и встал на место, но когда боль не проходила долго, понял, что наверно не все так хорошо. Сделал МРТ уже в Москве. Доктор сразу сказал, что нужна операция, так как полный разрыв передней крестообразной связки. Я не мог поверить , что это произошло именно со мной! Ведь я столько лет играл в футбол и никаких проблем не имел.10 мая я полетел в Корею, а уже 12 числа сделали операцию. Операция прошла хорошо, сейчас прохожу реабилитацию и с каждым днем становится лучше, но к сожалению этот процесс не быстрый. Врачи говорят, что полная реабилитация составит от 4 до 6 месяцев,но бывает все протекает немного быстрее, будем надеятся, что все будет именно так. Скажу одно: что нас не убивает - делает нас только сильнее!Поэтому идем дальше, ни смотря ни на что!✊✊✊ Хочу сказать большое спасибо фирме Join Communication и Федерации биатлона Кореи( KBU), и лично @jongmin3000 и ген. секретарю mr. Park за помощь и поддержку, без Вас все было бы намного сложнее. А так же хотелось поддержать @zobnin47 и пожелать быстрого восстановления , ведь я понимаю его как никто другой. Держись братан @zobnin47 , сейчас самое тяжелое время и его нужно пережить!✊✊✊ Публикация от Тимофей Лапшин (@timo_lapshin) Июн 12 2017 в 8:59 PDT

"Операция прошла хорошо, сейчас прохожу реабилитацию, с каждым днем становится лучше, но, к сожалению, этот процесс не быстрый. Врачи говорят, что полная реабилитация составит от 4 до 6 месяцев, но иногда все протекает немного быстрее, будем надеяться, что все будет именно так", - написал 29-летний Лапшин.

Лапшин выступал за сборную России по биатлону до 2017 года. В составе российской команды он дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете, также в его активе одна серебряная и две бронзовые медали в личных гонках. В марте 2017 года биатлонист принял южнокорейское гражданство и стал выступать за эту страну. В прошедшем сезоне в составе сборной Южной Кореи Лапшин выступил на двух этапах Кубка мира.