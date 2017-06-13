Минспорт поддержит законопроект об аттестации тренеров

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ поддержит законопроект, которым предлагается ввести квалификационные категории спортивных тренеров. Об этом сообщила журналистам статс-секретарь - замминистра спорта РФ Наталья Паршикова.

Ранее депутаты от ЛДПР Дмитрий Свищев, Сергей Маринин и Елена Строкова внесли в Госдуму законопроект, которым предусматривается ввести виды квалификационных категорий тренеров и установить порядок их присвоения, а также расширить полномочия общероссийских спортивных федераций по проведению аттестации тренеров, в частности, на присвоение национальной категории в установленном порядке.

"Мы в курсе этой инициативы. Пока в правительство она не поступила, но законопроект внесен в Госдуму и сейчас проходит установленные процедуры, ожидаем его, - заявила Паршикова. - Рассчитываем, что оформим положительный отзыв и получим одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности".

"Тема, обозначенная в этом законопроекте, обсуждалась буквально недавно на заседании (совета при президенте) в мае в Краснодаре, которое был посвящено вопросам подготовки спортивного резерва в стране, - отметила Паршикова. - Один из вопросов был как раз об установлении непосредственно института аттестации тренерских кадров, которые на сегодняшний день такую процедуру - аттестации - не проходят". По ее мнению, "разработчик понимает тенденции и тренды сегодняшнего законодательного обеспечения в спорте".

О законопроекте

Инициативой предлагается установить в РФ категории тренеров высшей, первой и второй квалификационной категории. Порядок их присвоения тренерам и критерии квалификационных требований, согласно проекту закона, будут утверждаться Минспортом. Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" и другие законодательные акты РФ.

Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев пояснял, что в настоящее время в России отсутствуют единообразные подходы к проведению аттестации тренеров. Долгое время тренеров-преподавателей аттестовывали как педагогических работников в системе образования, и, имея квалификационную категорию, они получали соответствующие надбавки к заработной плате.

Депутат также отмечал, что с принятием профессионального стандарта "Тренер" и появлением в Трудовом кодексе РФ положений, регулирующих вопросы деятельности тренеров, эти работники уже не относятся к педагогическим работникам. Соответственно, их аттестация в системе образования становится невозможной.

Вместе с тем Свищев указывал, что в федеральном законе "О физической культуре и спорте в РФ" уже предусмотрено, что тренеры могут получить аттестацию на категорию общероссийскими спортивными федерациями. Однако, по его словам, на практике за годы, которые действует эта норма, лишь небольшое число спортивных федераций смогли реализовать право и организовать аттестацию тренеров, в первую очередь, из-за отсутствия разветвленной сети региональных федераций и финансирования такой деятельности. Более того, в каждой федерации, несмотря на наличие системы аттестации, порядок получения категорий также не единообразен.

Депутат подчеркивал необходимость унифицировать виды квалификационных категорий, закрепить полномочия РФ, полномочия субъектов РФ, организаций спортивной подготовки по присвоению квалификационных категорий тренерам и их виды.