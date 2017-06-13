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Гончар: "Питтсбург" сможет выиграть Кубок Стэнли и в следующем году

Спорт
13 июня, 9:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Также российский тренер отметил, что пока рано обсуждать расширение его полномочий в команде из-за ухода помощника генменеджера "Питтсбурга" Джейсона Боттерилла на пост генменеджера "Баффало"

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Хоккеисты "Питтсбурга"

Хоккеисты "Питтсбурга"

© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сергей Гончар надеется, что команда сможет еще раз выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне. Об этом он рассказал ТАСС.

В ночь на понедельник "Питтсбург" в гостях обыграл "Нэшвилл" в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 2:0. Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Питтсбурга", команда второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли.

"Команда очень серьезно готовилась, подходила к каждой игре, а это непросто делать второй год кряду, - считает Гончар. - Тем более многие наши ребята провели в начале сезона Кубок мира, но сумели сохранить физические кондиции до конца чемпионата. Благодаря настрою и стремлению нам удалось второй год подряд выиграть Кубок Стэнли".

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"Надеюсь, мы сможем повторить успех в следующем сезоне. У нас все для этого есть, а проблем с мотивацией точно не будет", - заверил тренер "Питтсбурга".

"Шестой матч был очень напряженным, все понимали цену ошибки. Играть на площадке "Нэшвилла" очень непросто. Ребята под таким давлением сумели не отойти от игрового задания и выполнить тренерские установки. Именно благодаря этому нам удалось одержать победу" - рассказал собеседник ТАСС.

"Нынешний плей-офф был очень непростым - нам пришлось провести по семь игр с "Вашингтоном" и "Оттавой". Когда стартуешь в играх навылет, все понимают значимость каждого матча."Нэшвилл" сумел сравнять счет в четвертой игре, но мне понравилось, как в той встрече начал играть "Питтсбург" - мы создавали больше моментов, чем в выигрышных матчах. У нас не было паники - все вышли, зная насколько важно придерживаться заданного курса", - заключил специалист.

"Не важно, кто выиграл "Конн Смайт Трофи"

Гончар также высказал мнение об игроках клуба, которые внесли наибольший вклад в итоговый успех.

"Евгений Малкин и Сидни Кросби играли на своем уровне и вели команду за собой. Джейк Гюнтцель здорово себя проявил, ведь новичку очень непросто прийти в лигу и показать такое. Отдельно выделил бы наших вратарей. Защита сумела собраться и сыграть надежно, даже в отсутствии Криса Летанга", - считает специалист.

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Приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ получил капитан "Питтсбурга" Кросби. "Кто выиграл "Конн Смайт Трофи", не имеет значения. Мне кажется, индивидуальные награды отходят на второй план - для ребят гораздо важнее выиграть Кубок Стэнли", - считает Гончар.

Для собеседника ТАСС этот Кубок Стэнли стал третьим в карьере: в 2009 году он выиграл трофей как игрок, а в 2016-м и 2017-м - как один из тренеров команды. В качестве тренера Гончар сравнялся по количеству побед в Кубке Стэнли с Владимиром Буре, который выигрывал трофей в составе "Нью-Джерси" в 2000 и 2003 гг. Гончар обошел и Вячеслава Фетисова, который выигрывал трофей дважды как игрок в "Детройте" (1997, 1998) и как тренер в "Нью-Джерси" (2000).

"Когда ты полностью отдаешься своему делу - не думаешь о такого рода достижениях. Главное - сделать свою работу и получить результат. Именно это приятно. А все эти исторические достижения - вторичны", - сказал тренер.

Встреча с Трампом

По традиции, команду-обладателя Кубка Стэнли примет в Белом доме президент США. "Мне не приходит в голову то, о чем я бы поговорил с Дональдом Трампом. Честно говоря, пока об этом не думал. Подобные мероприятия обычно не предполагают личного общения, это более формальная встреча", - сказал Гончар.

Также специалист отметил, что пока рано обсуждать расширение его полномочий в команде из-за ухода помощника генменеджера "Питтсбурга" Джейсона Боттерилла на пост генерального менеджера "Баффало". "Не могу пока говорить о своем будущем в команде. Нужно переварить случившееся и пообщаться с руководством", - считает Гончар.

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