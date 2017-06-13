Гончар не исключает громких возвращений россиян из НХЛ в КХЛ

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сергей Гончар не исключает громких возвращений российских игроков из Северной Америки в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.
"Мне жаль, что Олимпиада потеряет в зрелищности. Для всех россиян всегда было честью выступать на этом турнире. Да, сейчас многие едут в НХЛ из КХЛ, но еще много времени, ситуация может измениться. Возможно, хоккеисты начнут возвращаться - не исключаю громких переходов", - сказал Гончар.
Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.