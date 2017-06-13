"Краснодар" объявил о подписании контракта с футболистом Янбаевым

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Российский футболист Ренат Янбаев стал игроком "Краснодара". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Янбаев перешел в "Краснодар" на правах свободного агента. 33-летний защитник подписал контракт с клубом сроком на два года.

Ранее "Локомотив" объявил об уходе Янбаева из команды, за которую он выступал с 2007 года. Президент московского клуба Илья Геркус ранее сообщил ТАСС, что защитник еще в январе подписал контракт с "Краснодаром", где ему, по всей видимости, предложили хорошие условия.

Также к "Краснодару" присоединился 26-летний защитник Александр Жиров. Он подписал контракт с командой в январе, но провел вторую половину сезона в аренде в махачкалинском "Анжи", так как по регламенту турнира он не мог в течении одного сезона быть заявленным более чем за два клуба.

В составе "Локомотива" Янбаев дважды становился обладателем Кубка России по футболу (2014/15, 2016/17). Вместе со сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году. На том турнире Янбаев ни разу не появился на поле. В прошедшем сезоне он провел 19 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, отдав три голевые передачи.