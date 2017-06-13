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Центровой "Голден Стэйт" Пачулия посвятил титул чемпиона НБА Грузии

Спорт
13 июня, 10:17 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Пачулия стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА

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Заза Пачулия

Заза Пачулия

© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТБИЛИСИ, 13 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Грузинский центровой "Голден Стэйт" Заза Пачулия посвятил победу в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) своей стране. Об этом сообщает телекомпания "Рустави-2".

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"Голден Стэйт" - чемпион Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2016/17

"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" и стал пятикратным чемпионом НБА

В ночь на вторник "Голден Стэйт" на своем паркете обыграл "Кливленд" со счетом 129:120 в пятом матче финальной серии плей-офф НБА и стал чемпионом лиги сезона-2016/17. Пачулия стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА. Ранее в клубах лиги выступали грузинские игроки Владимир Степания (1998-2004) и Ника Цкитишвили (2002-2006).

"Это незабываемый день в моей жизни, нет слов, чтобы передать ту радость, которую я испытываю, эту победу я посвятил родной Грузии", - сказал 33-летний Пачулия. Баскетболист поблагодарил всех своих поклонников, отметив, что "счастлив тому, что порадовал всю Грузию". "Нынешний сезон был очень сложным, но наша команда сумела завоевать звание чемпиона НБА", - сказал Пачулия.

В ближайшее время баскетболист вернется в Грузию, где с июля сборная страны начнет подготовку к предстоящему чемпионату Европы.

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