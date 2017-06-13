Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Выставка с футбольными экспонатами открыта на станции метро "Воробьевы горы" в преддверии старта Кубка конфедераций.
Основную часть выставки составляет представление стран - участниц турнира. На экспозиционных колбах представлены комплекты формы команд, а также их история и основные достижения.
Также на выставке представлены расписание Кубка конфедераций, талисман турнира и официальный мяч соревнований.
В рамках мероприятия талисман Кубка конфедераций и чемпионата мира волк Забивака проехал от станции метро "Воробьевы горы" до станции "Спортивная" и обратно.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.
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