Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Выставка с футбольными экспонатами открыта на станции метро "Воробьевы горы" в преддверии старта Кубка конфедераций.

Основную часть выставки составляет представление стран - участниц турнира. На экспозиционных колбах представлены комплекты формы команд, а также их история и основные достижения.

Также на выставке представлены расписание Кубка конфедераций, талисман турнира и официальный мяч соревнований.

В рамках мероприятия талисман Кубка конфедераций и чемпионата мира волк Забивака проехал от станции метро "Воробьевы горы" до станции "Спортивная" и обратно.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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