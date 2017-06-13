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ФК "Урал" подписал контракт с защитником Адесойе Ойеволе

Спорт
13 июня, 10:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

В прошлом сезоне он играл за "Оренбург"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Урал" подписал контракт с 34-летним центральным защитником Адесойе Ойеволе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских.

"Да, мы действительно подписали контракт с защитником Адесойе Ойеволе. Он и раньше играл в нашем клубе, ему хорошо знаком Екатеринбург, у него семья из этого города. Нужен был игрок для усиления линии защиты, выбор пал на него", - сказал собеседник агентства.

Россиянин нигерийского происхождения Ойеволе играл за "Урал" с 2007 по 2014 год, затем перешел в "Оренбург".

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