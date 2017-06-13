ФК "Урал" подписал контракт с защитником Адесойе Ойеволе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Урал" подписал контракт с 34-летним центральным защитником Адесойе Ойеволе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских.

"Да, мы действительно подписали контракт с защитником Адесойе Ойеволе. Он и раньше играл в нашем клубе, ему хорошо знаком Екатеринбург, у него семья из этого города. Нужен был игрок для усиления линии защиты, выбор пал на него", - сказал собеседник агентства.

Россиянин нигерийского происхождения Ойеволе играл за "Урал" с 2007 по 2014 год, затем перешел в "Оренбург".