ФК "Урал" подписал контракт с защитником Адесойе Ойеволе

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Урал" подписал контракт с 34-летним центральным защитником Адесойе Ойеволе. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских.
"Да, мы действительно подписали контракт с защитником Адесойе Ойеволе. Он и раньше играл в нашем клубе, ему хорошо знаком Екатеринбург, у него семья из этого города. Нужен был игрок для усиления линии защиты, выбор пал на него", - сказал собеседник агентства.
Россиянин нигерийского происхождения Ойеволе играл за "Урал" с 2007 по 2014 год, затем перешел в "Оренбург".