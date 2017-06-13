Кречетов: решения по переходу Вандерсона и Данни в "Динамо" возможны на текущей неделе

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Решения по переходу в московское "Динамо" футболистов Вандерсона и Данни могут появиться на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор бело-голубых Евгений Кречетов.

На прошлой неделе Кречетов подтвердил интерес клуба к 33-летнему португальцу Данни и 31-летнему бразильцу Вандерсону, чьи контракты с "Зенитом" и "Краснодаром" соответственно не были продлены по окончании сезона.

"Пока никакой ясности нет. Думаю, какие-то решения, возможно, будут до конца текущей недели", - прокомментировал ситуацию Кречетов.

Собеседник ТАСС также опроверг информацию о переговорах бело-голубых с нападающим немецкой "Герты" Ведадом Ибишевичем, о чем ранее написал портал "Чемпионат.com". "Про Ибишевича врут. Мы и сами узнали об этом из прессы", - заявил он.

"Динамо" по итогам прошедшего сезона вернулось спустя год в премьер-лигу, выиграв первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ).