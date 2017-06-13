Кречетов: решения по переходу Вандерсона и Данни в "Динамо" возможны на текущей неделе

Пресс-конференция, посвященная закону о жестоком обращении с животными. ВидеотрансляцияОбщество 13 июня, 11:11
Крупные ДТП с пассажирскими автобусами в России с 2005 года. ДосьеБиографии и справки 13 июня, 11:04
Кречетов: решения по переходу Вандерсона и Данни в "Динамо" возможны на текущей неделеСпорт 13 июня, 10:53
В Свердловской области сиротам дали жилье, непригодное для проживанияНовости Урала 13 июня, 10:47
Ученые ЮУрГУ предсказывают новые оптические эффектыНовости партнеров 13 июня, 10:47
Власти Москвы опубликовали данные о неопределившихся квартирах в голосовании по реновацииОбщество 13 июня, 10:34
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком КонфедерацийСпорт 13 июня, 10:28
"Яблоко" 17 июня рассмотрит выдвижение Ройзмана кандидатом в свердловские губернаторыПолитика 13 июня, 10:19
Центровой "Голден Стэйт" Пачулия посвятил титул чемпиона НБА ГрузииСпорт 13 июня, 10:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Решения по переходу в московское "Динамо" футболистов Вандерсона и Данни могут появиться на текущей неделе. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор бело-голубых Евгений Кречетов.
На прошлой неделе Кречетов подтвердил интерес клуба к 33-летнему португальцу Данни и 31-летнему бразильцу Вандерсону, чьи контракты с "Зенитом" и "Краснодаром" соответственно не были продлены по окончании сезона.
"Пока никакой ясности нет. Думаю, какие-то решения, возможно, будут до конца текущей недели", - прокомментировал ситуацию Кречетов.
Собеседник ТАСС также опроверг информацию о переговорах бело-голубых с нападающим немецкой "Герты" Ведадом Ибишевичем, о чем ранее написал портал "Чемпионат.com". "Про Ибишевича врут. Мы и сами узнали об этом из прессы", - заявил он.
"Динамо" по итогам прошедшего сезона вернулось спустя год в премьер-лигу, выиграв первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ).