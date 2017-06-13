Головин и Миранчук пропускают тренировку сборной России по футболу

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук пропускают тренировку сборной России по футболу, которая продолжает подготовку к Кубку конфедераций.

Всего в занятии, которое началось в 11:00 мск на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве, принимает участие 21 игрок. Миранчук не вышел на занятие, а Головин провел с командой растяжку, после чего начал бегать отдельно от всех вокруг поля.

В среду и четверг сборная будут заниматься на "ВЭБ-Арене". 15 июня команда вылетит в Санкт-Петербург на первый матч турнира с новозеландцами.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).