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Головин и Миранчук пропускают тренировку сборной России по футболу

Спорт
13 июня, 11:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Всего в занятии, которое началось в 11:00 мск на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве, принимает участие 21 игрок

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МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук пропускают тренировку сборной России по футболу, которая продолжает подготовку к Кубку конфедераций.

Всего в занятии, которое началось в 11:00 мск на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве, принимает участие 21 игрок. Миранчук не вышел на занятие, а Головин провел с командой растяжку, после чего начал бегать отдельно от всех вокруг поля.

В среду и четверг сборная будут заниматься на "ВЭБ-Арене". 15 июня команда вылетит в Санкт-Петербург на первый матч турнира с новозеландцами.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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