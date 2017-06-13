Кубок конфедераций: бесплатный проезд для болельщиков. Пресс-конференция

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В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная организации бесплатного проезда для болельщиков на период проведения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 в городах и между городами проведения турнира.
Об организации бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований во время проведения Кубка конфедераций-2017 рассказывают генеральный директор оргкомитета "Россия – 2018" Алексей Сорокин, заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани за год до старта чемпионата мира по футболу. В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов (сборные Португалии, Чили, Камеруна, Новой Зеландии, Мексики, Австралии), проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира (команда Германии) и команда страны, в которой проводится соревнование (Россия).