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Путин поручил до 20 июня утвердить комплекс мер по реализации плана борьбы с допингом

Спорт
13 июня, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

План борьбы с допингом в российском спорте был представлен на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта 23 мая в Краснодаре

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить комплекс мер по реализации национального плана борьбы с допингом в российском спорте до 20 июня 2017 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта состоялось 23 мая в Краснодаре и было посвящено развитию системы подготовки спортивного резерва. В ходе заседания председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов представил план борьбы с допингом в российском спорте.

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Путин поручил правительству в срок до 10 ноября 2017 года утвердить концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года, предусмотрев определение организаций, осуществляющих подготовку, их статус и наименования, требования к деятельности таких организаций, а также разработку совместно со спортивными федерациями по видам спорта федеральных стандартов и программ спортивной подготовки. В срок до 23 ноября правительство должно утвердить порядок выделения средств из федерального бюджета на гранты одаренным спортсменам. До 16 ноября кабмин РФ должен определить порядок предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам РФ для финансовой поддержки организаций спортивной подготовки. Кроме того, правительство до 15 августа должно разработать механизм и определить источники финансирования ежемесячных выплат серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим пенсионного возраста.

Правительству РФ следует представить в срок до 6 февраля 2018 года предложения по формированию инновационного спортивного направления в научно-технологической долине МГУ с учетом имеющегося потенциала научных, образовательных и спортивных организаций. В срок до 4 октября правительство должно представить предложения по созданию в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах условий для подготовки сборной России к Олимпийским играм 2018, 2020 и 2022 годов, а также представить доклад по развитию системы спортивных соревнований между субъектами РФ до 20 декабря.

Министерству спорта РФ в срок до 30 ноября необходимо создать единый центр методического обеспечения спортивной подготовки на всех ее этапах, включая разработку программ подготовки, а также создать на базе информационных ресурсов комплекса ГТО общую информационную систему в сфере физкультуры и спорта, которая будет содержать сведения об организациях и лицах, ведущих спортивную подготовку.

Минздрав РФ в срок до 15 ноября должен представить модель медицинского и медико-биологического обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, предусмотрев механизмы проведения периодических осмотров, лечения и реабилитации. Органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано принять меры по обеспечению финансирования учреждений спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов и программ спортивной подготовки и доложить о них 22 ноября.

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